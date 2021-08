Wakhinane Nimzatt, Le préfet interdit son meeting, Oussou Dia accuse Racine Talla C’est la bousculade pour le contrôle de la mairie de Wakhinane Nimzatt en direction des prochaines élections territoriales. Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr), Oussou Dia, ne cache pas ses ambitions de remplacer Racine Talla. Et depuis quelque temps, il ne cesse de multiplier les activités dans ce sens. Le Quotidien

Dimanche dernier, il avait prévu d’organiser un meeting pour la remobilisation des troupes au sein de la commune. Mais également une occasion qu’il voulait saisir pour déclarer sa candidature à la tête de cette mairie dirigée par Racine Talla.



Malheureusement pour lui, le meeting ne se tiendra pas car vers 17 heures, la police, sur instruction du préfet, lui a demandé de surseoir à cette activité. Le camp de M. Dia n’a pas hésité à pointer un doigt accusateur sur Racine Talla qui serait derrière cette interdiction.



Histoire, selon lui, de lui mettre les bâtons dans les roues. «Pourtant nous avons eu à respecter toute la procédure comme le recommande la loi. Mais nous avons décidé de respecter la décision du préfet. Nous savons qui en sont les commanditaires. Nous n’allons plus accepter que le chef de l’Etat nous propose un candidat. Nous avons eu à le faire et l’avons regretté. Aujourd’hui, la population en a marre de la mauvaise gestion depuis plus de 5 ans. Je suis prêt à relever le défi. Et je serai candidat aux prochaines élections locales», a dit Oussou Dia lui-même face à la presse.



Le Quotidien a joint le chef de cabinet du maire de Wakhinane Nimzatt qui rejette des «accusations non infondées». Aliou Dia répond à Oussou Dia en ces termes :



«Le maire n’est même pas au courant, il m’a appelé pour me demander ce qui s’est passé. Nous n’étions même pas au courant de ce meeting. Pourquoi l’empêcher d’organiser son meeting alors qu’il fait partie de la coalition Bby ?»



