Wakhinane Nimzatt : les populations dans la rue ce 23 janvier pour récupérer le marché Boubess

« Nous demandons tout simplement aux autorités d’arrêter ce cycle, cette injustice car Wakhinane Nimzatt et le marché Boubess ont une histoire au rassemblement du 23 janvier 2018, au terrain Disso suivi d’une marche à partir de 15h. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour récupérer notre marché », a confié Hamidou Diallo président des délégués de quartiers de Wakhinane Nimzatt. Selon lui, personne n'a envoyé le maire qui est allé négocier, trouver des consensus. "...Les populations veulent leur marché. C'est nous qui avons créé ce marché depuis 50 ans. Il est donc inacceptable qu'on vienne en 2017 nous dire que ce marché est de l'autre côté. Non, ce nest pas possible", a pesté Hamidou Diallo.

