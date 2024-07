Wakhinane Nimzatt sous les eaux : Les quartiers Baye Laye et Daroukhane, inaccessibles

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

La mobilité urbaine a été difficile dans certaines communes de la banlieue. Ce, à cause des eaux pluviales qui ont envahi les rues.



C’est le cas à Wakhinane Nimzatt, notamment les quartiers Baye Laye, Daroukhane et vers la mairie, où le trafic a été stoppé, constate "L'As".

