Walf Tv : En pleine émission, un studio prend feu

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020

Le pire a été évité de justesse, hier, au Groupe Walfadjri. En plein tournage de l'émission "Balance" animée par le journaliste Pape Ndiaye, le plateau a pris feu.



Au moment de l'incendie, il y avait une vingtaine de personnes sur le plateau, dont le maire de Passy, l'avocat Me Aly Ndiaye et des membres du collectif Mbour Justice.



Selon "L'Observateur" qui donne la nouvelle, le drame est survenu, hier, aux environs de 23h 25 heures. L'origine du feu est pour le moment inconnue.



