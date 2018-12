« Walf est une école »: Voici une liste de 50 prestigieux ex-agents de Sidy Lamine Niasse

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

« Walf est une école » : Voici une liste de 50 prestigieux ex-agents de Sidy Lamine Niasse



« Walf est une école ». C’était la chanson favorite de Sidy Lamine Niasse, le Pdg du groupe Wal fadjri décédé hier, mardi 4 décembre. Et ce n’était pas faux.

À preuve, Seneweb s’est amusé à établir la liste des journalistes et animateurs ayant fait une partie, plus ou moins longue, de leur carrière à Walf. Nous nous sommes arrêtés à 50 noms (voir liste ci-dessous). Illustres. Il y en a d’autres. Illustres aussi.

Parmi eux des grands patrons de presse, des journalistes respectés, des responsables de la communication de grandes institutions nationales et internationales, des autorités étatiques… Certains ne sont plus de monde. Comme leur ex-patron depuis hier, mardi 4 décembre.

LISTE DE 50 EX DE WALF

1. Feu Latif Guèye Jamra

2. Tidiane Kassé

3. Jean-Meïssa Diop

4. Mame Less Camara

5. Mbaye Sidy Mbaye

6. Madiambal Diagne

7. Mamadou Bakary Traoré

8. Mamadou Ibra Kane

9. Alassane Samba Diop

10. Abou Abel Thiam

11. Mademba Ndiaye

12. Ousseynou Guèye

13. Yoro Dia

14. Souleymane Jules Diop

15. Souleymane Niang

16. El Hadji Assane Guèye

17. El Hadji Abdoulaye Lam

18. Bécaye Mbaye

19. Reine Marie Faye

20. Jules Junior

21. Boubacar Diallo

22. Ballé Prieira

23. Adama Kandé

24. Papis Diaw

25. Oumar Gningue

26. Mama Moussa Niang

27. Maïmouna Ndir

28. Charles Faye

29. Mouhamed Guèye

30. Johnson Mbengue

31. Mamadou Ndiaye Doss

32. Aliou Ndiaye

33. Bougane Guèye Danny

34. Aissatou Diop Fall

35. Maïmouna Ndour Faye

36. Bineta Diallo

37. Ndèye Astou Guèye

38. Maty 3 pommes

39. Mamadou Biaye

40. Pape Samba Diarra

41. Adja Bitèye

42. Pierre-Édouard Faye

43. Pascal Alihounou

44. Thomas Ayissi

45. Kouthia

46. Sylla Mounial

47. Tonton Ada

48. Dj Édouard

49. Khouman

50. Lamine Samba



Auteur: Seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos