Wallu et BBY: Ces obstacles qui pourraient plomber la proposition de loi de Mimi Touré qui n'a pas...

Mercredi 12 Octobre 2022

Aminata Touré a déposé ce lundi sa proposition de loi dans un contexte d’équilibre des forces entre le pouvoir et l’opposition à l’Assemblée nationale. Cependant, ses positions anciennes risquent de braquer certains groupes parlementaires.



S’il est évident que Benno bokk yaakaar va tenter de noyer le projet quand le bureau de l’Hémicycle se saisira du dossier, à Yewwi askan wi, on garde toujours de Mimi Touré les postures martiales contre l’opposition, notamment lors des dernières Législatives. Mais les plus farouches opposants à l’ancien Premier ministre pourraient venir de la coalition Wallu Sénégal. Le Pds, locomotive de cette coalition, désigne Mimi comme celle qui est derrière les déboires judiciaires de Karim Wade au début du régime de Macky Sall.



D’ailleurs, pour justement cette question de la traque des biens mal acquis, la députée non-inscrite a déjà indiqué, la semaine dernière, qu’elle ne voterait pas l’éventuel projet de loi d’amnistie pour Wade-fils.



Wallu pourrait, avec Bby, faire barrage à la proposition de l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Tout compte fait, Aminata Touré a du travail pour se faire accepter dans l’opposition.

