Wally Seck rassure : " Je referai le plein à Bercy et prendrai ma revanche à Genève" Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 08:14 | | 0 commentaire(s)|

Après ses concerts à l'étranger qui ont été sanctionnés par une réussite à Bercy et un échec à Genève, Wally Seck compte faire un remake et prendre sa revanche. En conférence de presse, le fils de Thione Seck a rassuré ses fans sur prochaines sorties. " Je vais refaire ce que j'avais fait à Bercy" a d'emblée déclaré le chanteur. Pour Genève, Wally Seck promet de revoir sa copie avant d'y aller. " Je vais étudier la situation et quand je m'y rendrai, je vais m'en sortir parce que à Génève, tout n'était pas rose" a t-il promis.

