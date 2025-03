Wang Li, Ministre Chinois des Affaires Étrangères : «Le monde doit écouter l’Afrique…» La coopération sino-africaine sera maintenue. Mieux, les recommandations du sommet Chine-Afrique du mois de décembre dernier seront mis en œuvre. L’annonce est du ministre chinois des affaires étrangères Wang Li qui a fait face à la presse, le vendredi 7 mars. Sa rencontre avec les médias s’inscrit dans le cadre des activités de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), une rencontre qui sert à faire le bilan des réalisations gouvernementales et d’ouvrir des perspectives.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Sud Quotidien- La République populaire de Chine poursuit ses sessions de bilans de l’année 2024 et de perspectives pour 2025. Ses relations avec le continent africain en été abordées hier, vendredi 7 mars 2025, lors d’une conférence de presse animée par le ministre des Affaires étrangères Wang Li. Contrairement à des ruptures ou de relations controversées comme il en est le cas avec d’autres pays, Wang Li, souligne que la Chine aura l’Afrique au cœur de sa politique internationale.



« L’Afrique est la terre de l’espoir au XXIe siècle. Sans modernisation de l’Afrique, il n’y aura pas de modernisation du monde. La stabilité et le développement de l'Afrique sont liés au destin commun de l'humanité. Le monde doit écouter la voix de l'Afrique et prêter attention à ses préoccupations. L’Afrique connaît un nouvel éveil et tous les pays doivent l’aider à s’engager sur une nouvelle voie de développement indépendant et autonome », a-t-il dit.



Cette année est la première année de mise en œuvre des résultats du Sommet sino-africain de Beijing tenu en décembre 2024. Wang Li affirme ainsi, « Nous sommes prêts à suivre les « Dix actions de partenariat » de la Chine et de l'Afrique pour promouvoir conjointement la modernisation, aider l'Afrique à accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation agricole, mettre en œuvre l'initiative de produits 100 % exempts de droits de douane, cultiver de nouveaux pôles de croissance tels que le numérique, l'écologie et l'intelligence artificielle, promouvoir 1 000 petits et beaux projets qui profitent aux populations, renforcer l'échange d'expériences en matière de gouvernance et améliorer la gouvernance».



Le partenariat entre la Chine et le continent africain sera aussi marqué, dit-il, par «l’aide chinoise à l’Afrique pour qu’elle ait plus de représentativité dans les instances de décision à l’international».



Selon toujours Wang Li, «La Chine et l’Afrique ont toujours été de bons amis, de bons partenaires et de bons frères qui partagent un destin commun. Sous la direction conjointe du président Xi Jinping et des dirigeants africains, les relations sino-africaines sont entrées dans la meilleure période de l'histoire. La Chine et tous les pays africains entretenant des relations diplomatiques ont atteint la «couverture complète» du partenariat stratégique, et la position de la communauté de destin sino-africaine a été élevée au niveau «à toute épreuve ».



Les différentes entreprises chinoises présentes en Afrique ont permis la réalisation de plusieurs kilomètres de route et de chemin de fer, dit Wang Li. « Au cours des 25 dernières années, la Chine a aidé l’Afrique à construire et à moderniser près de 100 000 kilomètres de routes et plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées. Au cours des trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d'emplois en Afrique ». Mieux ajoute-t-il, « La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 16 années consécutives».



Une diplomatie d’ouverture, contre la prise de Gaza aux palestiniens



Le ministre des Affaires étrangères de la Chine Wang Li dit que son pays est contre toute hégémonie d’une grande puissance. A l’en croire, les perspectives diplomatiques chinoises pour cette année 2025 sont « de bâtir des liens solides partout dans le monde, promouvoir un système de libre échange multi usage, préserver la stabilité de l’humanité et un bien être mondial».



Sur ce, Wang Li souligne, «qu’il est nécessaire que les grandes puissances promeuvent des politiques pour renforcer les prérogatives de l’Organisation des nations unies (ONU) au lieu de semer des divisions qui peuvent plonger le monde dans une crise».



Wang Li d’affirmer ensuite que «la Chine est convaincue de l’importance de l’existence de l’organisation des Nations Unies, un principe d’équité et de justice». Les relations diplomatiques tendues avec les Etats-Unis (USA) ont été également abordées par le ministre chinois. Wang Li, tout en affirmant que son pays reste ouvert à une coopération pacifique basée sur le respect mutuel a estimé, « qu’aucune menace ne fera reculer la Chine dans sa marche pour le développement », faisant ainsi référence aux menaces de sanctions du président américain Donald Trump. Faisant toujours référence à la politique américaine, Wang Li, a montré toute son opposition à l’annonce du président américain Donald Trump de transformer la bande de Gaza en une station balnéaire.



« Le monde ne peut pas être en paix si le Moyen orient ne l’est pas. La communauté internationale doit soutenir la création d’un Etat palestinien. Elle doit forger la paix entre la Palestine et l’Israël. Gaza appartient aux Palestiniens. Tout acte qui ne prend pas en compte cette dimension, est contraire à la volonté de tout un peuple », a-t-il soutenu en demandant plus d’aides humanitaires pour les Palestiniens. Wang Li a annoncé également plusieurs tournées du président chinois Xi Jinping en 2025.



