Wanted/ Saccage du Consulat général du Sénégal à l’Est de Harlem: La police traque une douzaine de personnes

Près d’une douzaine de personnes, ayant participé au saccage du Consulat général du Sénégal établi à l’Est de Harlem sont recherchées par la police. Ces personnes « wanted » avaient détruit 4 Août dernier, les portes, les cameras, les bureaux et équipements.



D’après CBS NEW YORK, la police précise qu’aucune raison n’explique ou ne peut motiver ces scènes de saccages.

Ainsi, il a été demandé à toute personne, ayant des information d’appeler la police criminelle sur les numéros: 1-800-577-TIPS (8477), or for Spanish, 1-888-57-PISTA (74782). A défaut, ces dénonciations anonymes peuvent être faites, via leur site web ou sur DM de Twitter, @NYPDTips.



La police rassure que toutes les dénonciations resteront dans l’anonymat et dans la confidentialité totale.