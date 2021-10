Wari technologies et Wari travel expulsées de leurs locaux !

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

C'est le journal Libération qui donne l'information. Wari technologies et Wari travel ont été expulsées de leurs locaux pour des arriérés de loyer après avoir été condamnée ce 18 octobre devant le Tribunal correctionnel.



Cela fait suite à la requête de l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (ARTP). Obligeant le juge des référés à trancher. Lequel a rendu deux décisions.



D’abord, il a constaté fin du bail liant le plaignant et la société Africa Technologies Sau, ex-Wari Technologies. Ensuite, il a ordonné l’expulsion des lieux sis au 20 rue Assane Ndoye X Saint-Michel à Dakar.



D'aprés des informations reprises par Rewmi.com, Wari Technologie et Wari Travel doivent payer 39,6 millions F CFA à l’ARTP.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos