Warkhokh : Une collision entre un camion et un 4X4 fait 01 mort et 03 blessés

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Un accident de la route a coûté la vie à une personne dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 novembre vers une heure du matin. Un homme âgé de 30 ans et répondant au nom d’ Omar Bitèye a perdu la vie lors d’une collision entre un véhicule 4X4 immatriculé DK3515-AA en provenance de Ourossogui pour Dakar et un camion TH7579-D en partance de Touba pour Matam.



L’accident s’est produit à hauteur du village de Warkhokh distant de 14 km de Linguère. Le corps sans vie du chauffeur et les blessés ont été acheminés à l’hôpital Magatte Lo par les sapeurs pompiers.



La gendarmerie a ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos