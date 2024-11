Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Wave doit sanctionner les abus des Commerçants détenteurs de code marchand Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Dans un contexte où les solutions de paiement numérique se démocratisent, l’application Wave s’est imposée comme un acteur majeur au Sénégal grâce à sa simplicité et ses coûts réduits. Toutefois, un phénomène préoccupant s’installe : certains commerçants, détenteurs d’un code marchand Wave, exigent des frais supplémentaires en liquide après avoir scanné le montant dû par le client.

Cette pratique, non seulement illégale, mais aussi contraire aux principes de transparence de Wave, mérite une réponse ferme de la part de l’entreprise.



Lorsque vous utilisez l’application Wave pour régler vos achats, les frais de transaction sont déjà inclus dans le montant affiché au moment du paiement. Le commerçant n’a donc pas le droit d’ajouter des frais supplémentaires en espèces. Cette manipulation non justifiée porte atteinte à l’image de Wave et décourage de nombreux clients d’utiliser ce moyen de paiement, pourtant conçu pour simplifier les échanges.



Wave doit prendre des mesures fortes pour sanctionner ces abus. La société devrait renforcer la sensibilisation des commerçants, rappeler les règles d’utilisation de son code marchand, et appliquer des sanctions allant jusqu’à la suspension ou la suppression des codes marchands des contrevenants. Par ailleurs, les utilisateurs doivent être encouragés à signaler ces pratiques directement à Wave via les canaux de réclamation disponibles.



Ensemble, commerçants et consommateurs doivent contribuer à maintenir un écosystème de paiement sain, transparent et respectueux des règles. La lutte contre ces abus est essentielle pour préserver la confiance des clients et garantir le succès de la transition numérique au Sénégal.









