Week-end chargé pour les ministres Matar Bâ et Abdoulaye Sow

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022

Ce week-end a été très chargé pour les ministres Matar Bâ et Abdoulaye Sow ainsi que leur pote, Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Du vendredi au dimanche, ce trio de mousquetaires s’est adonné à une lamentable campagne de communication pour nier l’évidence, comme si la délégation officielle n’avait pas été primée et décorée en direct sur le petit écran.



Et en aucun moment, il n’a été question de décorer, «à titre exceptionnel», des ministres de la République en activité. Ensuite, les ministres qui ont sommé leurs principaux collaborateurs de moins claquer la langue ont tous soutenu mordicus n’avoir pas reçu les primes spéciales octroyées par le premier supporter des "Lions", champions d’Afrique.



Sur la question d’un ministre qui émarge dans une direction d’un autre ministère, c’est bien évidemment silence radio. Au "Témoin", même si nous ne retirons pas une virgule de ce que nous avons écrit sur ce fameux partage de Boukki l’hyène dans la tanière de Baye Gaindé, nous n’allons pas acculer davantage Matar Bâ et ses deux affidés. Nos radars sont orientés vers d’autres malversations qui feront encore parler.

















Le Témoin

