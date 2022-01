WhatsApp : un bug fait planter l’app sur certains iPhone

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Mac, l'application iOS de WhatsApp souffre d'un sérieux dysfonctionnement. D'après de nombreux témoignages apparus sur la toile, WhatsApp sur iPhone plante quelques secondes après que l'utilisateur ait lancé l'application. Nous avons rencontré ce bug sur plusieurs terminaux à notre disposition. Le bug est intermittent sur certaines unités : il arrive que l'app se lance correctement.



Dans ces conditions, les utilisateurs ne sont pas en mesure d'accéder à leurs messages ou à leurs contacts. Visiblement, ce dysfonctionnement concerne des utilisateurs résidents un peu partout dans le monde. L'information a notamment été relayée par des médias indiens et américains.



WHATSAPP SUR IPHONE EST VICTIME D'UN SÉRIEUX BUG

De même, le bug ne semble pas cantonné à certaines versions d'iOS. Le problème est apparu sur des téléphones ayant installé la dernière mise à jour du système d'exploitation, comme iOS 15.2, ou des itérations plus anciennes, comme iOS 14 ou iOS 15.1. Notez que le bug affecte à la fois la version standard de l'app et la version Business, l'app réservée aux propriétaires de petites entreprises.



Pourtant, il semble qu'aucune mise à jour de WhatsApp n'ait été déployée récemment. La page WhatsApp sur l'App Store ne mentionne pas de nouveau firmware. Dans ce contexte, il est probable que le dysfonctionnement soit directement survenu sur les serveurs de Meta, anciennement Facebook, la maison mère de WhatsApp depuis 2014. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour corriger le tir.



Actuellement, l'entreprise n'a pas communiqué sur ce bug de grande ampleur, malgré l'afflux de témoignages. En attendant que les ingénieurs de Meta trouvent d'où vient le dysfonctionnement et déploient un correctif, on vous invite à tester une des messageries alternatives à WhatsApp, comme Signal, Telegram ou Olvid. Avez-vous rencontré un problème analogue sur votre iPhone ? On attend votre avis dans les commentaires.