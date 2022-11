Wido diffuse l’intégralité des 64 matches de la coupe monde Qatar 2022

En effet, les quatre chaines de l’éditeur : New World TV Sport 1, New World TV Sport 2, New World TV Sport 3 et New World TV Sport 4, seront disponibles sur WIDO en exclusivité.

Tout le Sénégal pourra vivre la Coupe du monde 2022 en direct grâce à un abonnement de 4000 FCFA, dédié au sport et à la Coupe du monde (valable durant toute la compétition) et payable par Orange Money ou par crédit téléphonique.

Une offre qui permettra de vibrer au rythme des Lions du Sénégal avec 4 chaines de sport non-stop et de suivre en intégralité la coupe du monde Qatar 2022TM. Les clients ayant souscrit accèderont également aux émissions de sport, à la rediffusion des matches et aux highlights.

Avec déjà plus de 200 000 clients au Sénégal et partout dans le Monde, WIDO est disponible sur smartphone, tablette, ordinateur et sur téléviseurs sous Android, Apple TV, LG (sous webOS) et Samsung (sous TIZEN).

Rendez-vous sur www.wido.tv pour suivre la grand-messe du football !