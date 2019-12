Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Will Smith et son fils morts dans un accident de voiture? Ce qui se cache derrière cette rumeur qui affole la toile Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)| Will Smith et Jaden Smith ne sont pas morts. Depuis quelques jours circule sur la toile, un canular selon lequel Will Smith et son fils ont été tués dans un accident de voiture plus tôt ce mois.





La fausse information diffusée sur Facebook et d’autres médias avait pour but d’inciter les internautes à cliquer sur un site Web malveillant.



Les canulars sur la mort de célébrités sur Facebook et sur d’autres médias sociaux, sont un moyen pour les sites Web douteux de gagner des clics et des revenus. Les utilisateurs des médias sociaux qui ne se doutent de rien sont séduits par les titres et cliquent sur le lien pour en savoir plus, sans se rendre compte où le lien les dirige. La fausse vidéo sur les Smith compte déjà des millions de vues.



Tous les membres de la famille Smith étaient en vie et allaient bien le 8 décembre 2019 lorsque la fausse information d’une tragédie mortelle est devenue virale sur les médias sociaux et sur Google.



L’origine de la fausse information



Le site à l’origine de cette information utilise le logo de la chaîne d’information CNN et une fausse page Facebook CNN pour annoncer le décès de Will Smith et son fils, survenu dans un accident de voiture.



Selon Snopes, qui a démenti l’information, la vidéo partagée sur Facebook avait déjà plus de 1,6 million de vues avant d’être retirée.



La vidéo montre une journaliste de CNN qui annonce la triste nouvelle. « Décès choquante de Will Smith et Jaden Smith » et en légende est écrit Urgent : « Will Smith et son fils Jaden Smith sont morts dans un accident de voiture après une collision entre un camion et leur voiture. »



Une autre publication montre une photo de Will Smith et son fils et un accident de voiture sans rapport. Ce message a été partagé par un site d’information malveillant.



« Le but de cette fausse information serait d’inciter les utilisateurs à cliquer pour visionner la vidéo afin de les conduire vers des pages Web malveillantes et de les amener à la partager sur les médias sociaux. Il est fortement déconseillé aux utilisateurs de visiter le site Web derrière ce canular et de cliquer sur quoi que ce soit qui y est affiché », souligne le site Snopes.



Depuis la diffusion de cette fausse information, Will Smith et son fils sont devenus plus actifs sur les médias sociaux. L’acteur a partagé plusieurs vidéos de lui sur sa page Instagram. Jaden Smith, quant à lui, fait la promotion de sa tournée musicale avec Willow Smith. Les deux ont donné un concert à Denver et au Colorado le 6 décembre et sont arrivés à Las Vegas le 7 décembre pour un spectacle dans la ville du Nevada.



