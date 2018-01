Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Will Smith fait une tendre déclaration à Jada Pinkett à l’occasion de leurs 20 ans de mariage Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2018 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Ce 31 décembre, Will Smith et Jada Smith ont célébré leurs 20 ans de mariage. Le célèbre acteur en a profité pour exprimer son amour à son épouse.

La star de Hollywood, âgé de 49 ans a publié sur son compte Instagram une photo de leur mariage et un message émouvant à l’endroit de sa femme.

« Il y a 20 ans aujourd’hui, nous nous sommes tenus la main et avons marché naïvement dans cette allée. Voici ce que j’ai appris depuis..L’amour est comme le jardinage…J’ai appris à me concentrer à t’aider pour que tu deviennes ce que tu désires (tel que tu étais née pour être)… J’ai appris à prendre plaisir à nourrir tes rêves … Plutôt que de lutter avec toi pour satisfaire mes besoins égoïstes… « J’ai appris que l’amour c’est écouter. L’amour c’est donner. L’amour c’est la liberté. Joyeux anniversaire, ma reine! Je serais à jamais dévoué à nourrir tes vérité les plus profondes ».





Accueil Envoyer à un ami Partager