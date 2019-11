Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Williams Uchemba : l’acteur nigérian loue un appartement pour une femme handicapée et ses 7 enfants Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)| L’acteur nigérian Williams Uchemba est un homme qui a la main sur le cœur. La star de Nollywood a récemment loué un appartement pour une femme handicapée dont le mari a abandonnée avec leurs sept enfants.





Yen rapporte que la femme est handicapée depuis 4 ans. Elle aurait été abandonnée par son mari à cause de sa situation. Ses enfants et elle ont dû batailler pour subvenir à leurs besoins.



Pour redonner du sourire à cette famille, Williams Uchemba a décidé de leur tendre la main à travers sa fondation. Sur sa page Instagram, le jeune acteur a annoncé l’acte de charité. Il a également promis de construire une maison pour cette famille.



"Grâce à l’aide du Dieu tout-puissant, je suis heureux d’annoncer que Mme Patricia a emménagé dans sa nouvelle maison, même si c’est un appartement loué. Ils ne vont pas rester là pour longtemps car nous sommes déjà en train de leur construire une maison, une propriété qu’elle pourra appeler la sienne…Et nous lui avons donné le capital dont elle a besoin pour démarrer son commerce. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre, que ce soit par le service ou par une contribution financière, vos 500 nairas, 1000 nairas et bien plus encore ont été d’une grande aide et je ne peux même pas commencer à citer les bonnes nouvelles et les témoignages que nous avons reçus des personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre. Mon objectif est de sortir un million de personnes de la rue et leur donner une nouvelle vie et de l’espoir…», a-t-il écrit.







Accueil Envoyer à un ami Partager