Wizkid : Le prix fou de sa veste Louis Vuitton

Wizkid est l’une des rares célébrités qui dépensent de fortes sommes d’argent pour les vêtements haut de gamme. Son amour pour la mode et le luxe ne pourra jamais être trop souligné et il l’a prouvé une fois de plus lors de son concert au stade O2 Arena de Londres samedi.