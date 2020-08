Wizkid devient le premier artiste africain à atteindre 2 milliards de streaming sur Spotify

L’artiste à succès nigérian de renom, Wizkid est devenu le premier artiste africain à atteindre 2 milliards de streaming sur la plateforme de streaming de musique en ligne, Spotify.



Le chanteur occupe actuellement la 129e place sur la liste des artistes de la plateforme.





Alors que les mélomanes de l’industrie du divertissement nigérian célèbrent actuellement leur Starboy, l’homme de média américain, Mike Adam, s’est également rendu sur sa page Twitter officielle pour le féliciter pour son dernier exploit.



The On-Air Personality a tweeté; «@Wizkidayo a PLUS DE DEUX MILLIARDS de streaming sur Spotify et se classe à la 129e place de l’histoire de son palmarès d’artistes… le plus élevé pour TOUT artiste africain.



Félicitations #Wizkid !!! »