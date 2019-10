Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Wizkid et Davido : Un journal nigérian révèle qui est le plus riche Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)| Ayodeji Ibrahim Balogun, connu sous le nom de Wizkid et David Adedeji Adeleke, alias Davido, deux icônes de la musique nigériane sont en rivalité au niveau de leur gain. La question est, en fait, qui est le plus riche entre Davido et Wizkid.





La concurrence et la rivalité entre artistes serait loin d’être une vue de l’esprit dans le monde du show-business. L’industrie musicale étant avant tout une source de revenus, se doit comme toutes les autres de générer du profit si elle veut prospérer. Et pour les deux porte-étendards de la nouvelle génération de la musique nigériane, Wizkid et Davido, la concurrence financière se chiffrerait en millions de dollars.



En Mai, la presse nigériane donnait Davido premier avec un patrimoine estimé à 24 millions USD, contre 20 millions pour Wizkid. Des chiffres contredits quelques mois plus tard, jeudi dernier, par un autre média, qui avec des détails probants révélait qu’en fait ce serait les 20 millions USD de Wizkid qui seraient le patrimoine le plus fort, puisque Davido n’en aurait que 16 millions USD. Un écart de quatre millions de dollars qui de manière surprenante était maintenu.



Qu’à cela ne tienne, les deux artistes restent les fleurons d’une industrie musicale nigériane prospère et continuent d’inspirer par leur talent une frange importante de la jeune génération africaine.



