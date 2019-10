Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Wizkid et Tiwa Savage en couple ? Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 10:15 | | 0 commentaire(s)| Tiwa Savage et Wizkid ont toujours réfuté les rumeurs selon lesquelles ils sont en couple, mais des vidéos d’eux lors d’un concert à Paris laissent croire que leur relation est en fait plus que platonique. Les deux se sont produits sur scène à Paris samedi et ils ont montré une fois de plus combien leur amour est profond.

Alors que le duo interprétait leur clip « Malo », ils ont échangé un baiser langoureux, suscitant une pluie de commentaires sur les réseaux sociaux.



«J’ai vu des femmes qui préfèrent des hommes plus jeunes. Nous laissons nos défauts et nous nous concentrons sur le style de vie des autres…Nous nous mêlons des affaires des autres. Si Tiwa et wizkid sont heureux ensemble, qui sommes-nous pour juger… Ils sont tous les deux des adultes qui savent ce qu’ils veulent…», a commenté une internaute.



«Parce que Wizkid et Tiwa se sont embrassés sur scène, à Paris, les Nigérians s’attendent à un autre mariage. Eh bien, j’ai 3 choses pour vous : 1- C’était un baiser français sur le sol français (chose normale). 2- Ce qui se passe à Paris reste à Paris. 3- Allez chercher pour vous l’amour», a écrit une autre.







Accueil Envoyer à un ami Partager