Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Women power: Découvrez les femmes noires milliardaires au monde Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 10:15 | | 0 commentaire(s)| Selon Forbes, il y a 2 153 milliardaires dans le monde et seulement 13 d’entre eux sont noirs soit un pour cent de l’ensemble.

Parmi les 13 milliardaires noirs, seuls trois sont des femmes !







1- Oprah Winfrey (Amérique) – 2,7 milliards USD:





Oprah Winfrey arrive en tête de liste avec une valeur nette de 2,7 milliards USD. La gourou des médias américains, actrice, animatrice d’émissions de télévision, productrice de télévision et philanthrope est la fondatrice de Harpo Productions, productrice des émissions Oprah Winfrey Show, Oprah Winfrey Network (OWN) et O Magazine.



2- Isabel Dos Santos (Angola)- 2,2 milliards de dollars





La femme d’affaires angolaise et milliardaire Isabel Dos Santos est nommée femme la plus riche d’Afrique. Elle est la fille aînée de l’ex-président angolais, José Eduardo dos Santos.



Son père a dirigé l’Angola entre 1979 et 2017. Isabel, âgée de 46 ans, a des parts importantes dans de nombreuses entreprises basées en Angola et au Portugal. Selon notre source, elle vaut 2,2 milliards de dollars américains.



3- Folorunsho Alakija (Nigeria) – 1 milliard de dollars:

Folorunsho Alakija, femme d’affaires et entrepreneure milliardaire nigériane, est la fondatrice de The Rose of Sharon Prints & Promotions.



Elle est également vice-présidente exécutive de Famfa Oil Limited. Alakija est impliquée dans les secteurs de la mode, du pétrole, de l’immobilier et de l’imprimerie. Sa valeur nette serait d’un milliard de dollars US.



Accueil Envoyer à un ami Partager