Woodside Energy : Le rapport trimestriel révèle une production record de 53,1 MMboe et un chiffre d’affaires de 2 264,39 milliards FCfa Dans son dernier rapport trimestriel, Woodside Energy Group Ltd. annonce une performance exceptionnelle, marquée par une production record de 53,1 millions de barils équivalent pétrole (MMboe) et un chiffre d’affaires atteignant 3,67 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement impulsée par le projet Sangomar au Sénégal, ainsi que par une série d’acquisitions stratégiques qui renforcent l’expansion mondiale de l’entreprise, dans les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l’ammoniac propre.

Le projet Sangomar a atteint sa pleine capacité de 100 000 barils par jour, en juillet 2024, jouant un rôle central dans l’augmentation de la production trimestrielle. Ce dynamisme, couplé à la hausse des prix moyens du GNL, a permis à Woodside d’atteindre un chiffre d’affaires de 3,67 milliards USD. Cette croissance, bien qu’impressionnante, soulève des questions sur la durabilité des stratégies de prix et d’approvisionnement, dans un contexte de marché énergétique mondial instable.



Dans une démarche vers une diversification énergétique, Woodside a investi 2,35 milliards USD dans un projet d’ammoniac propre au Texas, dont la production bas-carbone devrait démarrer en 2026. En outre, le rachat de Driftwood LNG, renommé Woodside Louisiana LNG, renforce la présence de l’entreprise sur le marché américain du GNL. Ces initiatives montrent une volonté de Woodside, de s’inscrire dans la transition énergétique, mais la dépendance à des technologies non éprouvées reste un défi pour atteindre ses objectifs bas-carbone.



Un accident tragique en octobre au Texas, souligne la nécessité pour Woodside, de renforcer ses normes de sécurité sur ses sites. Par ailleurs, la décision de l’entreprise de se retirer de la Bourse de Londres, suscite des interrogations quant à sa stratégie de transparence financière à l’égard de ses investisseurs internationaux.



Le rapport trimestriel de Woodside expose une stratégie d’expansion rapide, mais également les défis associés à cette croissance accélérée. Les projets en cours, bien qu’ambitieux, soulèvent des questions sur la capacité de l’entreprise à maintenir un équilibre entre rentabilité, durabilité et sécurité.



