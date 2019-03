Woré Gana Seck demande à Macky de “pardonner à Khalifa Sall et Karim Wade” L’occasion du 4 avril serait belle pour Macky Sall de pardonner à Karim Wade et Khalifa Sall, selon la Conseillère économique sociale et environnementale, Woré Gana Seck

« Il faudrait qu'il soit indulgent. Et que ce 4 avril, quand il va prendre son mandat, qu'il pardonne. Et que le Sénégal soit en paix, que la mère de Khalifa Sall soit en paix. Nous demandons à genoux, au président d’écouter les religieux, et que le Sénégal soit apaisé. Que le prochain mandat soit un mandat social », a indiqué Woré Gana Seck, ce Dimanche dans l’émission Jury du Diamanche de iRadio. Sur un autre plan, elle estime que « l'Assemblée nationale a été élue pour 5 ans. Dissoudre l'Assemblée nationale ça veut dire que nous n’avons pas confiance en nos institutions. Les députés ont été élus, pourquoi revenir à une autre élection ».

