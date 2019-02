Woré Sarr charge Amadou Bâ : «Le ministre des Finances est dans toutes les sauces d’argent de ce pays avec son cube maggi »

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

La députée Woré Sarrr a estimé qu’elle n’allait pas voter le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des 94 milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R, car, selon elle, d’autres affaires ont été citées en vain, comme Arcelor Mittal, le rapport de l’OFNAC qui a coûté son poste à Nafi Ngom Keita ainsi que l’affaire PRODAC de 29 Milliards que Mame Mbaye Niang avait rejetée sur le ministre des Finances, qui «est dans toutes sauces d’argent de ce pays».



« Vous promettez des sanctions, mais qui vous a dit que vous allez rester ici dans quelques jours. Je dis non à la commission, ce n’est pas une première accusation dans cette assemblée, on a déjà parlé d’Arcelor Mittal, du rapport de l’OFNAC qui a coûté son poste à Nafi Ngom Keita. Mame Mbaye Niang et l’affaire PRODAC de 29 Milliards qui a rejeté sa responsabilité sur le ministre des Finances.



D’ailleurs, c’est bizarre, le ministre des Finances est dans toutes les sauces d’argent de ce pays avec son cube maggi, mou kay yeungueul. Le Président Macky Sall a avoué avoir mis le coude sur beaucoup de rapports. Karim Wade exilé, il fait peur, Khalifa Sall emprisonné, il fait peur. Aujourd’hui, Sonko a mené une bonne campagne avec les jeunes, et il fait peur. Nous devons ouvrir une commission d’enquête sur les 7 milliards que Wade a déclaré ne pas avoir offerts à Macky Sall. Vous n’avez pas peur de DIEU, mais, l’homme propose, mais, DIEU dispose. Et DIEU est le plus juste des juges », a martelé la députée Woré Sarr lors de son intervention.



Rappelons que les députés sont convoqués en séance plénière ce vendredi pour le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R.



Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019 et ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, accuse de hauts responsables des Domaines d’avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d’indemnisation foncière.



Le député Sonko, leader de PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), a dit avoir déposé une plainte dans cette affaire et écrit à l’Inspection générale d’Etat (IGE) et à l’OFNAC, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.













Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos