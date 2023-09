World Clean Up Day : La communauté de la Baie de Hann, organise sa journée de nettoyage de leur plage, le 17 septembre 2023

La zone ciblée BS s’étale sur 5km de la Cité Isra à Dalifort Bel-Air .Cette opération, la 2e édition du Challenge des 100kg , oblige chaque participant à remplir 5 sacs de déchets tirés de la plage. Avec l’hivernage, les déchets solides, surtout plastiques, qui tapissent le fond marin sur 300 mètres, finissent sur la plage.



Selon Mbacké Seck, écologiste réputé, surnommé la

"Sentinelle de la baie", « un long amas de déchets non biodégradables couvre toute la plage. Une collecte a permis à la dernière édition du challenge, d’extraire 70, 5 tonnes de déchets. Le 17 septembre, avec plus de 1000 volontaires, nous avons la possibilité de collecter et d'évacuer 100 tonnes de déchets ».



Il ajoute : « Des sacs recyclables permettent une collecte plus efficace et moins polluante. C est un plaisir de s installer sur un plage sans plastique. Le gouvernement prévoit presque 100 milliards pour l'assainissement liquide de la baie Hann, mais aucun projet n’existe pour les déchets qui envahissent la page à travers les canaux à ciel ouvert et les rejets anarchiques sur toutes les plages ».



L'appel de la communauté ? Venez participer au Challenge des 100 kg de déchets, pour un littoral plus propre !