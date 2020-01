Xalass : Un Sénégalais naturalisé français recherche ses parents

C’est à l’émission Xalass de ce mardi que le Français d’origine sénégalaise, Ndam Sarr a appelé depuis Marseille pour rechercher ses parents. Connaissant la justesse de cette émission phare qui a fait ses preuves dans le rétablissement de filiation parentale entre membres de familles perdues de vue depuis des lustres, ce jeune Sénégalais qui ne comprend pas les langues de notre terroir, s’est attaché ses services.



Il est né en 1963 à Kaolack où il a été pupille de la Nation. Il voudrait retrouver sa famille biologique (ses frères ,ses sœurs, son père et sa maman) établis au Sénégal.Il déclare qu’il a été adopté dès l'âge de 7 ans, par une dame qui se nomme Marie Françoise Avignon. Ensuite, ses parents adoptifs l’ont amené en France. Il précise que son père s’appelle Ibrahima Sarr et sa maman Mamou Coulibaly. Il affirme avoir fait appel à l’émission Xalass dans l’espoir de retrouver ses parents biologiques, car par devers lui, il n’a aucun papier justifiant sa filiation parentale.















