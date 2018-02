Xeme sur Rihanna, Lady Gaga : « Des â… qui portent les bagages de Satan »

Xeme, l’internaute le plus célèbre sur les commentaires de Leral.net avec Marvel , a donné son point de vue sur la venue annoncée de Rihanna au Sénégal à Dakar, le 2 février 2018 pour les besoins de la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, sous le thème « Un investissement pour l’avenir ».



"Comprendre la notion de "médium".

Pour le satanisme, sous la direction des waliyou seytaan, le vraie équation c'est comment guider le monde loin de Dieu et de la Religion Révélée. Et cela ne peut se faire qu'à l'insu des peuples. Il faut mettre à la disposition des peuples, par la permanence dans les médias, des modèles bien travaillés pour qu'ils les imitent sans trop s'en rendre compte. Parce que les gens refuseront de changer si on le leur propose ouvertement. Il faudra donc louvoyer avec eux. C'est à dire agir tout en niant. Puisqu'il est évident que le satanisme proposé ouvertement aux peuples sera rejeté par ces derniers, il faudra donc le glisser dans les habitudes des peuples par la méthode sournoise.



Dans nos traditions, des adeptes du satanisme qui vous proposent fortune, pouvoir ou célébrité contre un gage sont bien connus. Et ce gage est toujours choisi pour vous éloigner de Dieu. La vérité est que Satan et ses satanistes (les waliyou seytane) ne peuvent rien contre quelqu'un qu'ils n'ont pas d'abord sorti de l'aile protectrice d'Allah. Il faut donc louvoyer pour le sortir de cette protection divine.



Protection qu'Allah accorde gratuitement à tout humain. Les waliyou seytane offrent, donc, "fortune", "succès, "pouvoir", "célébrité" contre l'acceptation (consciente ou pas) de sortir de cette protection divine. L'erreur généralement commise dans la compréhension de cette chose est de croire que Satan et ses waliyou vont se contenter de la seule personne bénéficiaire de leurs prérogatives. Il faudra que la personne soit utilisée (via ses "succès", "célébrité", "fortune", "pouvoir") pour atteindre d'autres personnes et les faire sortir, elles aussi, de la protection divine.



Les personnes ainsi utilisées par les waliyou seytane sont des médiums. Elles sont porteuses des projets de Satan en direction des humains. En langage imagé, elles sont des ânes qui portent les bagages de Satan. C'est dans ce registre qu'il faut lire la totalité de la vie des Rihanna, Lady Gaga, pour ne citer que celles là.



Cependant il faut refuser de se faire doublement duper. La vie médiatique de ces médiums cache souvent mal leur calvaire permanent. En effet les mêmes médias qui les mettent au devant du monde comme exemples à imiter font un silence total sur le calvaire quotidien qu'ils vivent, justement à cause du choix qu'ils ont fait.



C'est ce qui explique le combat multiforme de leur encadrement contre les paparazzi, c'est à dire ces journalistes et photographes qui ont décidé de montrer la partie de leurs vies non photoshopée, non retouchées pour les écrans. Pour mieux comprendre, faites votre enquête sur la finalité de ces gens, sur le taux de suicide élevé dans leur milieu."



