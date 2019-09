Xénophobie en Afrique du Sud : Alioune Tine annonce une pétition pour…

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien directeur d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest, Alioune Tine et des intellectuels africains annoncent une pétition pour mettre un terme aux vagues de violences xénophobes, apparues en Afrique du Sud. «Nous avons pris l’initiative de lancer une pétition à travers une plateforme dénommée ‘’Pétition Afrique du Sud’’ avec des intellectuels, des politiques, des gens de la société civile de tous les continents pour interpeller les leaders sud-africains afin que tout soit entrepris pour éradiquer la xénophobie en Afrique du Sud», a-t-il confié à Seneweb.



Ainsi, il dit condamner «fermement» ces crimes xénophobes, commis par des africains contre d'autres africains, demande «à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’envoyer d’urgence une mission d’investigation et de faire un rapport public et des recommandations aux Chefs d’États africains pour mettre définitivement un terme à ces actes criminels et avilissants qui font honte au continent».



Il soutient en effet que «le leadership sud-africain est interpellé par toute l’opinion du continent qui n’arrive pas à comprendre que le pays qui s’est mobilisé contre l’apartheid soit payé en retour par des actes de haines. Un africain ne peut être un étranger en Afrique».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos