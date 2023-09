Xi Jinping, son histoire/ La vision globale de Xi: Élargir la vision globale et se faire des amis dans le monde entier La vision mondiale de Xi Jinping était déjà évidente au début de sa carrière politique. Dès les années 1980, Xi a suivi une ligne claire pour faire venir de l'étranger des technologies avancées et des compétences en matière de gestion, et surtout pour promouvoir les échanges et la coopération au niveau international.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023 à 20:52 | | 0 commentaire(s)|

Xi a déclaré :

« Nous devons élargir notre vision pour voir plus loin et viser plus haut. Nous devons avoir plus de courage et d'ambition pour apprendre des expériences des autres afin de nous améliorer. »



En 1985, Xi se rend à l'étranger pour la première fois alors qu’il est jeune fonctionnaire dans le district de Zhengding, dans la province du Hebei, au nord de la Chine. Il dirige une délégation agricole venant de Shijiazhuang, capitale provinciale, lors d'un voyage dans le grenier des États-Unis, l'État de l'Iowa. Leurs objectifs sont d'étudier les technologies locales d'agriculture et d'élevage, d'explorer de nouvelles voies de développement agricole et de rechercher des possibilités d'échanges et de coopération au niveau international.



En quelques jours, la délégation de M. Xi visite 29 entreprises, exploitations agricoles, universités, instituts de recherche scientifique et services gouvernementaux, et rencontre près de 400 personnes de tous horizons. Par conséquent, la délégation apprend beaucoup au profit de la recherche et de la production agricoles de Zhengding.



Depuis lors, Xi Jinping n'a jamais cessé de rechercher des possibilités d'échanges et de coopération avec l'étranger. Il est pleinement conscient que ce n'est qu'en approfondissant l'amitié et en renforçant les échanges avec le reste du monde que les peuples de différents pays pourront coopérer, se développer et se serrer les coudes pour faire face aux défis à venir.



En 1994, alors qu'il est secrétaire du Comité du PCC pour la ville de Fuzhou, M. Xi établit avec succès une relation de jumelage entre Fuzhou, capitale provinciale du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et Tacoma, dans l'État de Washington, aux États-Unis, deux villes portuaires situées de part et d'autre du Pacifique.



Un an plus tôt, Karen Vialle, alors maire de Tacoma, avait écrit une lettre au gouvernement municipal de Fuzhou en 1993, dans laquelle elle exprimait sa volonté d'établir une relation de jumelage avec Fuzhou.



Tacoma n'est que la troisième plus grande ville de l'État de Washington, et sa population d'environ 200 000 habitants semble plutôt petite en comparaison des villes chinoises. Certains pensaient que les disparités en termes de taille et de population étaient trop importantes pour que Fuzhou et Tacoma deviennent des villes jumelées.



Xi Jinping avait toutefois déclaré qu'il ne fallait pas sous-estimer les avantages de Tacoma. Bien que Tacoma soit une petite ville, elle est beaucoup plus mondialisée que Fuzhou. En tant que ville portuaire réputée, Tacoma pourrait relier Fuzhou à d'autres régions développées des États-Unis.



En novembre 1993, Xi se rend à Tacoma, aux États-Unis, avec une délégation commerciale du Fujian.



Après des recherches sur place et des échanges directs avec des fonctionnaires locaux et des groupes d'affaires, Xi propose que les deux villes commencent par établir une relation jumelée entre le port de Tacoma et le port de Mawei à Fuzhou.



En novembre 1994, un an après la visite de M. Xi à Tacoma, une relation de jumelage est officiellement établie entre Fuzhou et Tacoma, avec le soutien des deux parties.



Connie Bacon, alors représentante du maire de Tacoma, se rend à Fuzhou pour la cérémonie de signature et fait l'éloge de la vision globale de Xi et de son interaction active avec le monde extérieur.



Au cours des deux décennies suivantes, Fuzhou et Tacoma entretiennent des interactions régulières et lancent divers échanges et coopérations dans les domaines du commerce, de la technologie, de la culture et de l'éducation. Les deux villes ont tiré des avantages mutuels et sont devenues des modèles de villes jumelées entre la Chine et les États-Unis.



En septembre 2015, le président chinois Xi Jinping retourne à Tacoma pour rendre visite à ses vieux amis lors de sa visite d'État aux États-Unis.



Dans l'auditorium du lycée Lincoln de Tacoma, des élèves chinois et américains chantent en chœur la chanson chinoise « In a Field of Hope » (Dans un champ d'espoir) et « What a Wonderful World » (Quel monde merveilleux) en anglais.



Les paroles « Our hometown is in a field of hope ... » résonnent dans l'auditorium.





Rechercher le développement par la coopération



Au cours de ses différents mandats, Xi Jinping a toujours intégré les tendances mondiales dans la planification du développement local et national. Au fil des années, il s'est efforcé d'attirer des investissements étrangers de qualité, des technologies de pointe et des compétences en matière de gestion. Il a également aidé les entreprises chinoises à mener une coopération économique avec d'autres pays, à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement internationale et à développer activement le partenariat mondial.



Lorsque Xi était gouverneur du Fujian en 2000, le groupe Daimler-Chrysler, l'un des géants mondiaux de l'automobile, a montré son intérêt pour investir dans la province du Fujian. Cependant, le projet commun avec Fujian Motor Group a été bloqué en raison de différends concernant le nombre de parts que chacun devait détenir.



En apprenant la nouvelle, M. Xi rencontre en personne les responsables de Daimler-Chrysler pour leur faire part de la sincérité de la Chine en matière de coopération, et coordonne activement toutes les parties pour qu'elles entament les travaux préparatoires, tels que la réalisation d'études de faisabilité.



Grace à son soutien, ce projet commun est lancé avec succès en octobre 2007, ce qui permet à l'industrie automobile du Fujian de passer du statut de puissance régionale à celui d'acteur mondial.



Fujian Benz, créée dans le cadre du projet, devient alors la première entreprise industrielle de Fuzhou à payer plus d'un milliard de yuans d'impôts sur une année fiscale. Pendant des années, l'entreprise est restée l'un des principaux contribuables de Fuzhou, apportant une participation importante au développement économique de l'ensemble de la province du Fujian.



Plus tard, lorsqu'il était secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang, M. Xi a soutenu fermement les entreprises privées dans leur coopération avec les entreprises étrangères. Attirer les investissements étrangers par le biais des entreprises privées est devenu un nouveau point de percée pour cette province de l'est de la Chine.



En novembre 2005, Xi Jinping apprend que les négociations concernant une coentreprise entre le groupe Delixi, basé dans le Zhejiang, et l'entreprise française Schneider Electric progressent lentement. Afin de faciliter le processus d'approbation par le Ministère du Commerce, Xi livre des instructions aux fonctionnaires du gouvernement provincial pour qu'ils soutiennent pleinement les entreprises et les accompagnent à Beijing. Finalement, le projet commun, le plus important de ce type dans le Zhejiang à l'époque, obtient le feu vert.



C'est également grâce aux efforts de M. Xi que la société Walmart, classée au Fortune Global 500, s'installe dans le Zhejiang et que la société bancaire japonaise Sumitomo Mitsui ouvre la première banque à capitaux étrangers dans la province.



Suivant cette tendance, le taux d'utilisation des investissements étrangers dans le Zhejiang continue à augmenter et devient l'un des meilleurs du pays. Le montant des investissements étrangers effectivement utilisés grimpe en flèche, passant de trois milliards de dollars américains en 2002, lorsque Xi Jinping est arrivé pour la première fois au Zhejiang, à plus de dix milliards de dollars en 2007, lorsqu'il quitte la province pour un nouveau poste à Shanghai. Avant 2002, il aurait fallu au Zhejiang plus de deux décennies pour accumuler un tel montant d'investissements étrangers.



En plus d'encourager les investissements étrangers de qualité, Xi Jinping pousse également les entreprises nationales à s'internationaliser, en faisant un meilleur usage des marchés nationaux et étrangers. Il s'agit également de favoriser de nouveaux pôles de croissance économique et de construire un réseau mondial de commerce, d'investissement, de production et de services basé en Chine.



Avec l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001, la province côtière du Zhejiang est entrée dans une nouvelle ère d'opportunités formidables.



En tant que secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang à l'époque, Xi Jinping encourage les entreprises locales à rechercher des opportunités de développement en dehors du Zhejiang. Il aide les entreprises et les produits à s'internationaliser, à prendre racine sur les marchés américain et européen ainsi que sur les marchés plus proches du Japon et de l'Asie du Sud-Est, et à explorer les marchés émergents tels que l'Amérique du Sud et l'Afrique. Il s'agit d'encourager les entreprises locales à participer à la coopération et à la concurrence économiques et technologiques à plus grande échelle et dans des domaines plus audacieux.



Pour s'assurer que les produits et les entreprises du Zhejiang puissent aller plus loin, M. Xi rend de nombreuses visites aux experts et aux académiciens de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie chinoise d'ingénierie à Beijing, et les invite à guider les entreprises pour qu'elles progressent dans l'amélioration des produits, la transformation des entreprises et l'accroissement de la compétitivité mondiale.



Toujours avec le soutien de M. Xi, la liaison aérienne entre Ningbo et Vladivostok est ouverte en 2003, ce qui permet d'élargir le marché dans la région de l'Extrême-Orient russe. À partir de 2005, les entreprises du Zhejiang développent leurs marchés au Laos, puis s’étendent rapidement à la Thaïlande et à d'autres pays voisins. Ces pays sont désormais tous devenus des participants clés de l'initiative « la Ceinture et la Route ».



Au fil des années, dans les provinces et villes côtières qui jouent un rôle important dans l'ouverture de la Chine, comme le Fujian, le Zhejiang et Shanghai, Xi Jinping a activement promu les stratégies dites « introduire de l’étranger » et « sortir du pays » dans une perspective internationale. Ses efforts pour encourager une ouverture plus large et plus profonde ont également contribué à remodeler l'économie chinoise et à faciliter son intégration dans l'économie mondiale.



Ces efforts sont le reflet de l'ouverture plus large de la Chine et démontrent de manière éclatante la vision globale de Xi Jinping.



Un nouveau développement en Chine pour conduire à de nouvelles opportunités dans le monde



En mars 2013, lors de sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction en tant que président chinois, Xi Jinping propose la construction d'une communauté de destin pour l'humanité :



« C'est un monde où les pays sont liés les uns aux autres et dépendent les uns des autres à un niveau jamais atteint auparavant. L'humanité, qui vit dans le même village planétaire, qui partage le même temps et le même espace où l'histoire et la réalité se rencontrent, est devenue de plus en plus une communauté de destin dans laquelle les intérêts de chacun sont étroitement liés. »



Depuis lors, de plus en plus de personnes dans le monde s'intéressent à la manière dont le dirigeant chinois tiendra sa promesse et conduira la contribution croissante de la Chine au développement mondial.



Au cours des dix années qui suivent, la Chine poursuit son ouverture et son développement de haute qualité sous la direction de Xi Jinping et crée de nouvelles opportunités dans le monde.



De 2013 à 2021, le volume total des échanges de marchandises entre la Chine et les pays situés le long de « la Ceinture et la Route » a atteint près de 11 000 milliards de dollars américains, et 161,3 milliards de dollars ont été directement investis dans ces pays. Les zones de coopération économique et commerciale le long de « la Ceinture et la Route » ont connu une croissance de haute qualité, et les petits projets à faible investissement ont également été activement promus. Ces efforts ont apporté des avantages aux populations de ces pays, augmenté les opportunités d'emploi et généré des recettes fiscales pour leurs gouvernements, ce qui a soutenu et aidé les pays en développement à accélérer leur propre développement.



Sous l'impulsion de M. Xi, l'Exposition internationale d'importation de la Chine se tient chaque année depuis 2018, avec un volume de transactions prévu totalisant près de 350 milliards de dollars américains en cinq ans. Plus de 2 000 produits ont été présentés pour la première fois lors des événements. L'expo est désormais devenue un bien public mondial et une plateforme permettant à la Chine de promouvoir une ouverture de haut niveau. L'immense marché chinois est devenu une grande opportunité pour le reste du monde.



Au cours des dix dernières années, le développement de la Chine est devenu encore plus étroitement lié à celui du monde sous la direction de Xi.



En examinant l'engagement de Xi en faveur de l'ouverture de la Chine et de la coopération internationale au cours des dernières décennies, nous pouvons mieux comprendre pourquoi il considère qu'il est si important de « rechercher le développement par l'ouverture et de construire un avenir radieux par la coopération ».



Face à un monde en mutation et plein de défis, Xi Jinping a déclaré que la Chine continuerait à rechercher le développement par l'ouverture, à forger un avenir par la coopération, à promouvoir une économie mondiale ouverte pour stimuler le développement commun du monde.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook