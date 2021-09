Y En A Marre: Un mouvement contestataire à terre Selon le journal l'Exclusif, Y En A Marre est un mouvement contestataire qui est à terre depuis que des accusations de financements occultes, de trafic de passeports et de vol de véhicules ont commencé à peser sur certains de ses membres.

Selon le journal, "Grandeur et décadence d'un groupe de rappeurs, faiseur et défaiseur de "rois. Jetés au fond du gouffre, par "l'argent facile", pourront-ils rebondir?", s'interroge le quotidien.



Selon Ibrahima Bakhoum, "les gens mettront en tête que les vendeurs de modèles sont des voyous".



Et pour Mamadou Sy Albert, "faire la dissociation entre la lutte menée et le groupe lui-même".



Pour rappel, des membres du groupe, Kilifeu et Simon sont impliqués dans une affaire de trafic de passeports et de visas et filent droit vers la correctionnelle d'autant qu'ils ont bénéficié ce lundi d'un retour de parquet.



Thiat, entendu par la Dic, est reparti des locaux de la police.

