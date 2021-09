"Y En A Marre" face à la presse ce jeudi: Opération de clarification "Y En A Marre" dans la tourmente, depuis l'implication de quelques de ses membres dans des scandales de corruption et de trafic fera face à la presse ce jeudi à son siège, à 11h précises comme l'indique le communiqué dont Leral a copie.

Le mythe s'est effondré; ils auront beau plaidé non coupable, selon Kritik, la forte suspicion et les craintes de complicité rendront difficiles l'exercice de communication du mouvement "y En A Marre".



Faire la part choses sur le pacte de compagnonnage et sauver l'image du mouvement , au risque d'enfoncer ceux déjà trempés dans la sauce, le rendez-vous sera capital au lendemain de la décision du juge du 2ème Cabinet portant instruction de la double affaire Kilifeu-Simon.



Pour leur défense, des ténors du Barreau pour sauver les deux rappeurs. Un de leurs conseils, Me Khafor Touré estime que Simon et Kilifeu "sont de petits trafiquants".





