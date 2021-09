Y / Investiture d'un candidat à la mairie de Méouane: La coordination de l’APR dément et apporte ses précisions La coordination communale.de l’Alliance Pour la République (APR) de la Commune de Méouane (département de Tivaouane), indique que depuis quelques jours, un groupe d'individus véhicule l'information de l'investiture d'un candidat à la mairie par l'entité locale de Benno Bokk Yakaar. Elle tient à préciser qu’elle se démarque de cette initiative cavalière, fractionniste, manipulatrice et précise...

Dans un communiqué signé par son Coordonnateur, Bara Ndiaye, le Maire actuel de Méouane, a tenu à apporter les précisions que voici:



- en militants disciplinés, les responsables de l'Apr de la commune de Méouane sont à l'écoute du Président de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence le Président Macky Sall, chargé de proposer les candidats de la coalition dans chaque localité du pays.



- à ce jour, aucune réunion regroupant la mouvance présidentielle (BBY) et allant dans le sens de désigner un quelconque candidat, ne s'est tenue.



- la coordination pense qu'une certaine façon de procéder peut nuire à la cohésion et à l'unité de la coalition qui a remporté toutes les batailles par le passé, dans la discipline, le sens de l'intérêt collectif et l'engagement sincère derrière le président de la République.



« La coordination invite à la retenue et à la mobilisation autour des orientations indiquées par la Conférence des leaders », conclut le document.



