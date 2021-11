Y en a marre chercherait-il à pousser Leral à sortir ses 12 vidéos compromettantes? Le Mouvement Y en a marre a tenu une conférence de presse ce jeudi, à son siège, sur le cas de ses membres rappeurs emprisonnés (Ndlr: Simon Kouka bénéficie de la liberté provisoire pour cause de maladie).

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l'éclatement des affaires de faux passeports et de trafic de migrants qui concernent certains membres du Mouvement Y en a Marre, Kilifeu et Simon Kouka, ledit mouvement a toujours cité Leral comme le principal instigateur de ces "cas" quand il tient ses conférences de presse.



Finalement, Y en a marre pousserait-il Leral à sortir ses douze (12) vidéos compromettantes et de toutes sortes ?



Pour rappel, après les arrestations de Kilifeu et Simon, Thiat avait été entendu à son tour, avant d'être relâché.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos