YOUSSOUF TRAORE Directeur des programmes de L’INSTITUT DIGITALIS : « L’Afrique francophone est en retard sur l’économie numérique »

Mardi 11 Juin 2019

L’Institut digitalis a organisé la première édition du programme francophone du leadership pour la transformation numérique. D’ailleurs le directeur des programmes de l’Institut digitalis affirme que l’Afrique francophone est en retard sur l’économie numérique par rapport à l’Afrique anglophone.

Le premier est de renforcer les capacités des acteurs de l’écosystème numérique. Le second est de mettre en place un groupe de francophone dédié à la vie de l’économie numérique de pays francophones.



Contrairement aux frères d’Afrique anglophones, il révèle que l’Afrique francophone connait beaucoup retard et pourtant il enregistre beaucoup de taux de d’acquisition financière plus élevé au monde.



En guise d’exemple il cite la côte d’Ivoire qui enregistre en matière de transaction financière plus de 15 milliards et est en avant dans ce domaine mais malheureusement ils n’ont pas dans ce domaine une section dédiée à ces questions. Il poursuit que l’Institut digitalis ambitionne de devenir ce groupe de réflexion.

« Pour l’Afrique il faut dire qu’on fait face à une quatrième révolution et l’Afrique se doit faire partir de cette quatrième révolution. Elle ne peut pas faire de prendre ce train en marche et c’est dommage en tant que francophone nous ne soyons pas assez, digitalis veut corriger certaines choses et porter haut l’économie numérique », plaide Youssouf Traoré.

C’est pour cette raison il ajoute qu’il faut créer des synergies pour l’Afrique y participe parce que les défis sont énormes et que la formation numérique avance très vite. « Les banques africaines sont très riches cependant en tant que africain c’est bien beau de dénoncer.

Mais il faut cette synergie pour que les acteurs se communiquent. Mais aussi les banques commerciales doivent innover. Les banques centrales doivent mettre en place des bacassades pour tester cette nouvelle technologie afin d’identifier les banques, les opportunités, les défis pour mettre en place une réglementation globale qui permettra globalement l’essor d’un cadre de réglementation adéquat de ces activités », rappelle le directeur de programme de l’Institut digitalis. Il est d’avis qu’en tant que africain le devoir de contribuer à l’essor de nos pays en ayant une responsabilité sociale. « Nous allons bâtir ce programme. Et l’Institut digitalis soit un groupe de réflexion à l’avant sur les questions d’économie numérique afin de pouvoir influencer les autorités de régulation , les différents ministères des pays pour les encourager ,les motiver sur la voie de l’économie numérique nous ne pouvons-nous permettre d’être en retard sur cette question », note M. Traoré.

Il ajoute qu’il faut d’inclusion financière, tirer les populations vulnérables qui contiennent en majorité les femmes, leur donner accès aux institutions financières car pour lui c’est inadmissible qu’au 21eme siècle que la grande frange de la population qui n’ont pas accès à l’eau, à l’électricité et selon l’Institut digitalis le développement de journée n l’économie numérique pourrait changer la donne du continent.



