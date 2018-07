Yakham raconte son agression : «J’ai échappé de peu à la mort »

Le directeur général du quotidien national « Le Soleil », Yakham Mbaye a été échappé de peu hier, à une agression à l’arme blanche. Alors qu’il tenait une assemblée générale dans son fief politique à Dakar-Plateau, le nommé Fallou Dionne, responsable local de la Cojer s’est rué sur lui, armé d’un couteau. Il a été sauvé par l’intervention des préposées à la sécurité, puis exfiltré par une porte dérobée. « J’ai vu la mort en face », a-t-il déclaré, joint plus tard par le journal.



Selon le récit de l’As qui donne l’information, M. Mbaye a organisé une assemblée générale avec ses militants en vue de les sensibiliser sur le parrainage. Au cours de la rencontre, certains ont accusé Fallou Dionne d’avoir détourné l’argent que lui remettait l’ancien secrétaire d’Etat à la communication pour les jeunes de l’Apr.



Sur ces entrefaites, Dionne quitte la rencontre pour revenir avec des nervis. Une bagarre éclate entre ces derniers et les militants. C’est à ce moment que Fallou Dionne a tenté d’agresser Yakham Mbaye. Et, il a fallu l’intervention des éléments du Commissariat central pour mettre fin aux affrontements. L’As signale que Fallou Dionne a été interpellé dans la soirée alors qu’il se rendait au domicile de Yakham pour lui présenter ses excuses.