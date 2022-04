Yankhoba Diattara à «Thiès Debout» «rien ne doit se faire à Thiès sans la famille politique du président Idrissa Seck» Tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) à la ville de Thiès, lors des dernières élections locales, Yankhoba Diattara a rendu visite au mouvement «thiès debout» connu pour son hostilité aux retrouvailles Macky-Idy et faisant partie des tombeurs de Bby. Lors de cette visite appréciée par ses hôtes, Yankhoba Diattara a indiqué que «rien ne doit se faire à Thiès sans la famille politique du président Idrissa Seck»

« Après la pluie, le beau temps », cet adage peut bien être utilisé pour traduire la rencontre entre Yankhoba Diattara de Rewmi, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la ville de Thiès lors des dernières élections locales et les responsables du mouvement «Thiès debout».



Grand pourfendeur du «Mburook Soow» bien que composé en majorité de responsables de l’Alliance Pour la République (Apr), ce mouvement a joué un rôle considérable dans la défaite de la majorité présidentielle dans la capitale du rail. D’autant qu’il a mené une campagne de dénonciation dans tous les coins et recoins de la ville. Mais aujourd’hui, cette brouille est train d’être dépassée. C’est dans ce contexte que le mouvement a reçu à son siège (à Nguinth) la visite de Yankhoba Diattara.



Selon le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, il y avait seulement une différence d’approche et d’appréciation , mais l’heure est venue de mettre en avant l’intérêt général de Thiès.



«Au-delà des clivages politiques, nous sommes de la même génération qui partage les mêmes ambitions et les mêmes visions. C’est pourquoi, nous sommes condamnés à cheminer ensemble pour régler les problèmes des Thiessois. Il y a des moments pour faire la politique et d’autres, certainement les plus importants, pour travailler dans l’intérêt de la communauté. Et dans les moments de travail, il faut que chacun oublie son appartenance politique, afin de mettre le curseur sur l’intérêt de Thiès et celui des populations sans exclusive», a plaidé le responsable rewmiste qui, par ailleurs, estime que personne ne doit entamer quelque chose à Thiès sans prendre en compte la famille politique du président Idrissa Seck.



Cela dit, Yankhoba Diattara reconnait que la force du mouvement «Thiès debout», c’est d’avoir formé un seul bloc soudé. Une approche qu’il urge de renforcer, à ses yeux.



Et de poursuivre : «Avec tout ce qu’il a fait dans la ville et même dans le pays, si Idrissa Seck décide de rejoindre la majorité politique du Président Macky Sall en répondant à sa main tendue, tout Thiessois doit pouvoir renforcer cette dynamique. Depuis qu’il a quitté le gouvernement du Sénégal en 2004, la ville de Thiès n’a fait aucun pas vers le progrès et donc s’il y retourne aujourd’hui, les Thiessois seront les seuls bénéficiaires, comme du reste il avait transformé la ville en deux ans. Mais 16 ans après, les populations ont vu l’excellent travail de titan abattu par le Président Macky Sall, au point de changer radicalement le visage du pays. Par loyauté au chef de l’Etat et à mon leader Idrissa Seck, je le dirai partout».



De l’avis de Bassirou Sall, coordonnateur de «Thiès debout», le mouvement n’a aucun problème personnel avec qui que ce soit. C’est juste qu’il n’était pas content de la démarche politique mise en branle lors des investitures et il a pris ses responsabilités pour la combattre.



«Avec ce déplacement, vous avez preuve de générosité, d’humilité, de grandeur d’autant qu’il est clair aux yeux de tous que «Thiès debout» ne vous a pas ménagé lors de la dernière campagne électorale. Nous avons partout dénoncé le «Mburook soow», mais aujourd’hui, vous avez accepté de ne pas en tenir compte et de venir à la rencontre du mouvement, pour des lendemains meilleurs de la cité du rail. Vous êtes un jeune qui porte l’espoir de cette ville, vous êtes la personne la plus attaquée, mais aussi la plus sollicitée. Cependant, il s’agit d’attaques positives, car les auteurs de ces attaques ne rejettent jamais l’idée de s’asseoir avec vous, autour d’une table pour l’intérêt de Thiès», a indiqué Monsieur Sall à l’endroit de Yankhoba Diattara

