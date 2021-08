Yankhoba Diattara ne lâche pas Sonko: “Il est comme le virus. Il mute, évolue et il s’adapte”

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021

Dans l’entretien qu’il a accordé au journal L’AS, le ministre de l’Economie numérique n’a pas épargné le leader de Pastef. Yankhoba Diattara a même comparé ce dernier au virus du coronavirus qui fait des ravages dans le monde.



« Ousmane Sonko, je voulais même dire « Sonkonavirus » (rires). Il est comme le virus. Il mute, il évolue et il change. Prenez l’évolution de l’argumentaire de Sonko. Il mute, il évolue, il s’adapte, en fonction des malheurs des citoyens », attaque-t-il d’entrée.



Pour le protégé de Idrissa Seck, le plus urgent est de participer aux efforts déployés pour freiner la pandémie. « Le président Idrissa Seck avait dit qu’on ne surfe pas sur le malheur des Sénégalais. Et nous, nous sommes dans la recherche de solutions. Nous ne sommes pas dans une dynamique de saborder les efforts déployés par les autorités », a avancé le ministre de l’Economie numérique.



A l’en croire, chaque citoyen devrait apporter sa contribution. « Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte mondial extrêmement difficile. Aucun pays n’a la solution ou n’a aujourd’hui une solution, par rapport à la Covid 19. Aucun système de santé ne résiste aujourd’hui à ce virus. C’est le moment de la réflexion, de la mutualisation des intelligences, de la synergie d’actions pour que nous puissions faire face. Le virus n’épargne personne. Il ne connait pas l’opposant, ni l’homme au pouvoir », a ajouté Yankhoba Diattara.

L'Asnews

