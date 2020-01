Yankhoba Seydi : " Il ne peut y avoir de négociations avec Macky Sall"

Yankhoba Seydi du parti Rewmi est monté au créneau pour fustiger les révélations du journaliste analyste politique Cheikh Yérim Seck. Selon le secrétaire national aux relations nationales du parti Rewmi, par ailleurs directeur de l'école du parti, la seule et unique voie est celle démocratique pour conquérir le pouvoir.



Selon lui, il ne peut y avoir de négociations avec l'actuel locataire du palais. Ce dernier d'ajouter qu’il n'y a jamais eu de deal entre le président du Sénégal et le leader de son parti, et ce n'est pas aujourd’hui qu’Idrissa Seck sera dans ce schéma, du moment où ils sont en face d'un régime à la gestion catastrophique.



‘’Nous voulons faire la conquête du pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Toute autre voie de la conquête du pouvoir, qu’il s’agit d’un deal ou autre, ne nous concerne pas. Ce qui a été dit à propos d’Idrissa Seck, c'est seulement dans la tête de ceux qui en parlent. S'il n'y avait pas eu de deal avec Diouf, par l’entremise de Jean Collin, et avec Wade, il ne peut y avoir un deal avec Macky Sall. Surtout que ce dernier, quand même, a fait la gestion la plus catastrophique que le Sénégal ait connue depuis les indépendances. Idy ne peut pas et ne saurait être de connivence avec un régime qui a des déchets’’.



Yankhoba ne manque pas aussi de titiller Macky sur son projet Sénégal ‘’Zéro déchet’’. Pour lui, il n’y a pas de surprise avec ce régime qui lance ce projet après avoir recyclé les déchets de tous les partis, mais également de certaines organisations de la société civile.

