Yankhoba rectifie et rabaisse TAS: « Thierno, le bon montant est désormais de 200 au lieu de 100 millions FCfa... » Réponse du berger à la bergère. Yankhoba Diatara a répondu à Thierno Alassane Sall, qui a saisi, entre autres, l’OFNAC et la Crei, pour des plaintes contre le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de l’Energie accuse son rival à la mairie de Thiès, d’avoir corrompu des femmes grâce à des financements d’un montant de 100 millions FCfa.



Sur son compte Twitter, le Vice-président du Conseil départemental de Thiès déclare : « Je viens juste dire à Thierno Alassane Sall qu’il n’a pas le bon montant, qui est désormais de 200 millions ».



« Si TAS, malgré son passage à des positions stratégiques, est incapable d’avoir des partenaires pour accompagner les financements des femmes et des jeunes, il ne mérite pas leur confiance », a-t-il ajouté.

















Emedia



