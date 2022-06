Yaw accusée d’être trop prétentieuse : Khalifa Sall répond à Mansour Sy Djamil

Selon « L’As », sans le citer nommément, le leader de Taxawu Dakar a recadré le dirigeant du parti «Bes du Niak».



«Yewwi Askan Wi n’est pas prétentieuse. Nous avons confiance en nous, en notre combat et en notre pays. Il n’y a aucune prétention chez nous», tonne l’ancien maire de Dakar en guise de réplique à Serigne Mansour Sy Djamil !



Ce dernier avait signé un texte virulent au lendemain des investitures pour lapider Khalifa Sall et Cie et dénoncer sa position sur la liste nationale de Yewwi Askan Wi en vue des Législatives du 31 juillet prochain.