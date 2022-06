Yaw « invalide » la liste de suppléants validée par le Conseil constitutionnel : Les raisons de la Coalition... La coalition est constante dans ses déclarations. « Sans Yewwi Askan Wi, les élections législatives n’auront pas lieu », a encore réitéré Déthié Fall, le mandataire de ladite coalition. Cette fois-ci, le motif est autre et les griefs portent sur la Direction générale des élections. "quotidien.sn"

En effet, ce lundi 13 juin 2022, la Dge avait convoqué les mandataires des coalitions de partis politiques pour la validation les spécimens devant servir de bulletins de vote. Les mandataires devaient approuver les bulletins prototypes pour impression.



Mais, Yewwi Askan Wi s’est retrouvée avec un spécimen sans photo de tête de liste et sans nom. C’est une liste privée de ses identifiants, non conforme aux dispositions du code électoral en son article L58, selon le mandataire de Yewwi Askan Wi.



La coalition ne valide pas le Bon-à-tirer (BAT) de la Direction générale des élections. La conférence des leaders avertit qu’elle « ne signera pas le BAT parce qu’il ne respecte pas la loi électorale ».



Par cette décision, Yaw est sans liste nationale et sans liste de suppléants. Mais encore, la coalition informe qu’elle prendra obligatoirement part aux élections législatives du 31 Juillet 2022.











