Yaxam détruit Mame Mbaye et sa candidature: «Où est-ce qu’il habite dans Dakar ?» Avant Mahmout Saleh, c’est le ministre Chef de Cabinet du Président de la République qui s’est signalé de manière incompréhensible en initiant une liste parallèle à Bennoo Bokk Yakaar aux prochaines élections locales, violant ainsi une directive de Macky Sall. Et il ne manque pas de voix pour dire que c’est ce dernier qui a béni l’initiative de Mame Mbaye Niang. Est-ce vrai ?



C’est un gros mensonge ! Au contraire, le Président a interdit à Mame Mbaye Niang et de la manière la plus ferme de mêler à son initiative un quelconque responsable de l’Alliance pour la République et des partis de la majorité présidentielle.



Il est important que les camarades et les alliés sachent que c’est du sable qu’on leur vend. Le Président Macky Sall n’a jamais béni la liste parallèle de Mame Mbaye Niang. Qu’ils n’acceptent pas d’être floués par des arguments du genre : «Le Président a béni ma liste». C’est faux ! Macky Sall n’a absolument rien à voir avec cette fanfaronnade de «Horizon 2035» qui consisterait, selon son initiateur, à vouloir rallier des bases de TAXAWU SENEGAL, de l’opposition et quelques mécontents de la majorité. C’est une opération que j’assimile à des chimères et qui renvoie à ce que Napoléon disait : «L’ambition dont on n’a pas les moyens, est pire qu’un crime».



De quelle base communale dakaroise peut se prévaloir Mame Mbaye Niang ? Où est-ce qu’il habite dans Dakar ? Cette comédie a assez duré.

Maintenant, je demeure convaincu par ce que Macky Sall nous a dit, nous autres membres de la direction de son parti : ceux qui participeront à semer la zizanie lors de ces élections locales le paieront cash. Mame Mbaye Niang ou un autre n’échapperont pas à cette sentence, je vous l’assure. Tous ces pseudos responsables qui défient le Président et tentent de mettre à mal son autorité seront sanctionnés sans ménagement au lendemain des élections locales si leurs initiatives participent à nos éventuels échecs.



Il est important que les militants sachent ce qui suit : le Président Macky Sall ne parraine qu’une seule et unique liste, c’est celle de Benno Bokk Yakaar. Toute autre liste ne l’engage pas. Que ceux qui disent avoir sa caution pour faire autre chose n’abusent guère la confiance des militants. Quelle que soit leur proximité supposée avec le Président, ils racontent des histoires pour ne pas dire des mensonges. Macky Sall, c’est la liste Bennoo Bokk Yakaar qui l’engage.

En résumé, je vous dis ce qui suit en ce qui concerne la Présidentielle de 2024 et les Locales de 2022 : Macky Sall n’est mêlé ni de près ni de loin aux bavardages et vagabondages de Mahmout Saleh et Mame Mbaye Niang.

