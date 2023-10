Yaya Hane Président D.A.T: « Nous allons porter Amadou Ba à la tête du Sénégal en 2024 » Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Ce samedi, au Cices, a lieu le lancement officiel du mouvement politique « Diamm Ak Tawfekh »(D.A.T). En présence de son leader, Yaya Hane, par ailleurs inspecteur des impôts et des domaines, des milliers de jeunes et de femmes ont répondu massivement à l’appel dudit mouvement. Ce grand rassemblement a été aussi l’occasion pour monsieur Hane de faire son entrée politique pour soutenir la candidature de Amadou Ba.

Devant une foule immense, ce dernier est largement revenu sur la pertinence du choix du président Macky Sall sur la personne de Amadou Ba pour la continuité du Pse.



“ Nous avons la responsabilité de participer à l’émergence du Sénégal pour aider nos jeunes frères et sœurs mais aussi travailler à conserver la paix au Sénégal “, a-t-il affirmé.



Poursuivant, il exhorte les jeunes à la vulgarisation du message de paix et à la compréhension des enjeux de la présidentielle de 2024.



“ Le Président PMAmadou Bâ a le profil idéal pour diriger le Sénégal dans un contexte où l’exploitation pétrolière et gazière vont bientôt démarrer car, étant l’homme politique qui maîtrise mieux le PSE et l’environnement économique “ s’est-il expliqué.



La cérémonie a été clôturée sur des belle notes de musique avec à la baguette Pape DIOUF et Yves NIANG, après que Yaya Hane et son mouvement ont pris l’engagement de faire triompher le candidat Amadou Bâ en 2024 dès le premier tour.

