Yaya Touré : « J’avais demandé au coach de Man City de recruter Sadio Mané »

Vendredi 26 Avril 2019

Yaya Touré a évoqué les performances cette saison de Sadio Mané. L’ancien milieu de terrain des Citizens a expliqué lors de son passage à Canal + qu’il voulait voir l’attaquant de Liverpool intégrer Manchester City. Même, il l’avait recommandé, révèle-t-il, à son coach à l’époque.



« J’ai toujours eu de l’admiration pour Sadio Mané. Je l’aime et j’avais même parlé de lui au coach pour qu’il le recrute mais ça ne s’est pas fait après.».



D’après lui, Sadio Mané et Mohamed Salah ont construit une homogénéité qu’il est difficile d’arrêter.



Leral



