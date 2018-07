Yaya Touré: «On va changer les sélectionneurs en place en faisant croire que les solutions ont été trouvées.»

«Soit on continue de fermer les yeux et de se lamenter contre le mauvais sort, soit on agit. Vraiment. Arrêtons de nous chercher des excuses sans arrêt. L’Afrique doit prendre conscience qu’elle ne peut pas miser tous les quatre ans sur un miracle pour essayer de faire croire que tout va mieux. Si on ne dit rien et si on continue de ne rien faire, je sais ce qu’il va se passer : on va changer les sélectionneurs en place en faisant croire que les solutions ont été trouvées. Mais ça, c’est une mascarade qui dure depuis trop longtemps en Afrique.



On préfère reporter la faute sur une personne plutôt que sur un système et une organisation. Pourtant, c’est de là que tout part. Des fédérations qui, la plupart du temps, ne font que de la « paperasse » et des petits arrangements entre amis plutôt que de mettre en place les conditions et les bases d’un football solide.



Qui empêche les membres de ces fédérations africaines d’aller voir comment ça se passe, par exemple, en France ou au Brésil ? Pas pour trouver le nouveau Neymar, mais pour s’inspirer de structures solides… En Afrique, on préfère passer notre temps à tourner autour de la maison, mais on n’y entre jamais. On parle beaucoup, mais personne n’adopte le même langage. À chaque fois, c’est pareil : il y a de belles promesses, mais aucune discipline ni suite dans les idées. C’est une vraie cacophonie.»











FranceFootball