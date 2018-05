Yaya Touré: « j’avais conseillé à Guardiola de recruter Sadio Mané, mais… « Invité dans l’émission talent d’Afrique sur Canal+ lundi, Yaya Touré a rendu hommage aux deux (2) africains Sadio Mané et Mohamed Salah qui font la fierté du continent.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mai 2018 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien international Ivoirien avoue son admiration envers Mané qu’il encense avec l’Égyptien Mohamed Salah. « J’ai toujours eu de l’admiration pour Sadio Mané. Je l’aime et j’avais même parlé de lui au coach de le recruter, mais ca s’est pas fait après », déclare le milieu international ivoirien.

« Sadio Mané et Mohamed Salah ont construit une homogénéité au point qu’ils sont presque difficile à arrêter », affirme l’ancien Ballon d’Or Africain.











Senego



