"Yaye Fall" française tuée à Darou Mouhty: Deux de ses dents arrachées, le cou tranché par un couteau Du nouveau dans l'enquête de la Française, une "Yaaye Fall" qui vivait à Darou Mouhty. Il a été constaté que deux de ses dents ont été arrachées et qu'un couteau lui a tranché le cou, informe "L'Observateur".

Du nouveau dans le meurtre de la "Yaye Fall" française, Adeline J. B. Lentz, tuée à Darou Mouhty. Selon "L'Observateur", elle a été trouvée dévêtue, deux (2) dents en moins et un couteau planté au cou.



Pour rappel, son corps sans vie, en état de décomposition très avancé, présentait plusieurs blessures causées par un « objet contondant ».



La découverte macabre est faite par les gendarmes suite à un signalement de la fille de la victime, qui est restée trois jours sans des nouvelles de sa mère. Une fois sur les lieux, les pandores ont fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont défoncé la porte. Elle a été inhumée à Darou Mousty où elle vivait depuis 2010.



