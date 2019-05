Yekini juge ses anciens poulains: «Yekini Jr. et Malick Niang n’ont pas fait le sacrifice et le travail qu’il faut pour percer »

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview avec itv, Yakhya Diop Yekini évoquant la mauvaise passe de ses anciens poulains, assure qu’ils n’ont pas fait les sacrifices qu’il faut pour percer. « Yekini Jr. et Malick Niang, ma conviction est qu’ils n’ont pas fait le sacrifice et le travail qu’il faut pour être de grands lutteurs », jure-t-il.











Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos